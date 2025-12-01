Grupo armado revienta puerta y ejecuta a balazos a hombre en su domicilio al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la noche del domingo 30 de noviembre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos en el interior de su domicilio ubicado en la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que un grupo armado irrumpió en el lugar y forzaron la puerta principal de la vivienda, para posteriormente privar de la vida al masculino que fue identificado de forma extraoficial como Jorge 'N.', de 45 años de edad.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, el atentado se registró a las 20:00 horas aproximadamente y tuvo lugar sobre la calle Cerro de la Cuevita, entre Primera y Segunda, frente a una cancha de futbol del sector y unos cuantos metros de una tienda de abarrotes. A través de las línea de emergencias se notificó a las diferentes corporaciones policíacas, por lo que se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo a los datos trascendidos en el lugar de los hechos, un grupo armado llegó hasta el sitio y forzaron la puerta principal del domicilio para después disparar en contra de la persona que se encontraba dentro de la casa, de quien no se especificó si estaba en una de las habitaciones o en otra área", explicó el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano se aproximaron a la zona como primeros respondientes, mientras que paramédicos Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (Gerum) confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Una vez que se constató el deceso, el área quedó acordonada con cinta amarilla para preservar la escena del crimen y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar, mientras que agentes de investigación realizaron las averiguaciones previas de este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui