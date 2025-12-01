Hallan CON VIDA a agentes de la SSPC secuestrados en Zapopan, confirman Sheinbaum y Harfuch

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 1 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que los dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportados como desaparecidos en el municipio de Zapopan (estado de Jalisco) ya fueron encontrados con vida.

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes en el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano informó que los dos elementos se encuentran fuera de peligro y bajo valoración médica. En su intervención, aseguró que el Gobierno Federal dará seguimiento puntual al caso y adelantó que se continuará con la investigación para identificar a los responsables de su desaparición.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el reporte que recibió en tiempo real indica que los agentes se encuentran en buen estado general: "Fueron encontrados en buen estado de salud, ese es el recado que me pasan en este momento".

La mandataria reiteró que habrá justicia en este caso y que la prioridad es garantizar la seguridad del personal operativo en todo el país.

García Harfuch agradece apoyo y confirma la localización

Minutos después, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó la noticia mediante su cuenta oficial en X. Recordó que los agentes habían sido privados de su libertad el 25 de noviembre en Zapopan y detalló que su rescate fue posible gracias a un trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales.

Nuestros compañeros que fueron privados de su libertad se encuentran bien y pronto estarán con sus familias", publicó el secretario de Seguridad Federal, acompañado de un mensaje de agradecimiento al Ejército mexicano, Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

Este mismo lunes, la SSPC emitió un comunicado oficial en el que precisó que ambos elementos fueron hallados por la mañana y actualmente reciben atención hospitalaria. De acuerdo con el reporte preliminar, presentan diversas heridas, aunque ninguna compromete su vida. La institución informó que mantiene contacto permanente con autoridades estatales y federales, así como con las familias de los agentes, a quienes se les ofrece acompañamiento psicológico, médico y jurídico.

Finalmente, la SSPC aseguró que ya se trabaja en las líneas de investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes participaron en la privación de la libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'