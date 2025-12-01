Hermosillo inicia el mes con incendio en San Benito; hallan a tres personas dentro de casa abandonada

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 7:00 horas, se registró un incidente que ocasionó la rápida movilización de las autoridades, pues elementos del Departamento de Bomberos tuvieron que sofocar un siniestro en una vivienda ubicada sobre la calle Fronteras, cerca de la avenida Cuernavaca, en la colonia San Benito de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, el reporte sobre la presencia de fuego fue realizado por habitantes de la zona, por lo que los tragahumos se dirigieron al punto señalado en búsqueda de un inmueble del cual salía una columna de humo. Al llegar al domicilio confirmaron que el origen estaba en el patio trasero y que se había generado por la acumulación de una gran cantidad de desperdicios.

Al parecer, entre los materiales había basura, escombros y otros objetos que, al entrar en contacto con las llamas, actuaron como combustible. Ante situaciones como esta, se hace un llamado a evitar la acumulación de artículos sin utilidad debido al alto riesgo que representan en caso de una emergencia. También se recuerda la importancia de comunicarse al número 911 cuando sea necesario.

No hay víctimas

Víctimas

En un principio se informó que la casa llevaba tiempo en estado de abandono; sin embargo, los elementos se percataron de que en el interior había tres personas, quienes afortunadamente fueron rescatadas por los bomberos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si se trata de indigentes o cuál era el motivo de su presencia, pues ninguna dependencia ha emitido información al respecto.

Asimismo, no se registraron personas lesionadas ni afectadas por intoxicación por monóxido de carbono. Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre ocurrió una tragedia que marcó a los hermosillenses, luego de que una explosión en una tienda Waldo's del Centro dejó 24 personas fallecidas. Recientemente, integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Sonorenses (ADEUS) entregaron un pliego petitorio para la creación de la Ley 1 de Noviembre.

