Irrumpen armados en casa de mujer en Baja California; la someten mientras dormía y huyen con dos autos

Rosarito, Baja California.- Este lunes 1 de diciembre de 2025, alrededor de las 02:30 horas de la madrugada, una mujer fue víctima de la delincuencia cuando sujetos armados irrumpieron en su vivienda y la despertaron mediante amenazas. Le advirtieron que se llevarían sus dos vehículos, dinero y sus dispositivos móviles. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Ramón López y Toluca de la colonia Constitución.

De acuerdo con información extraoficial, los agresores le aseguraron que, si cooperaba, no le harían daño, pues supuestamente solo buscaban llevarse la mayor parte de sus pertenencias. Mientras uno de los individuos la apuntaba con un arma, el otro tomó tres teléfonos celulares, una bolsa que contenía documentos, alrededor de 5 mil pesos en efectivo y las llaves de dos automóviles.

Después de salir de la vivienda, los sujetos abordaron los vehículos: una camioneta Jeep Cherokee blanca, modelo 2011, con placas de California, y un automóvil Nissan Versa gris, modelo 2012. Según la víctima del atraco, cada uno huyó en direcciones opuestas; uno se dirigió hacia el norte y el otro tomó rumbo cuesta abajo. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el paradero de los responsables.

Metzulebeth Cervantes Macías

En otro hecho completamente distinto, el pasado viernes 28 de noviembre de 2025 fue localizado el cuerpo sin vida de Fabiola Metzulebeth Cervantes Macías, de 30 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el 1 de noviembre. De manera preliminar se ha señalado que sufría violencia por parte de su expareja, quien continúa prófugo. Medios locales informaron que la familia recibió una carta el 4 de noviembre en la que ella aseguraba que se iría a Estados Unidos y pedía que no la buscaran.

El hallazgo del cadáver fue realizado por el colectivo Madres Hasta Encontrarte de Tecate, junto con diversas corporaciones policiacas, tras una denuncia anónima. El cuerpo se encontraba en el rancho La Herradura, en las inmediaciones de Villas del Campo. Entre los restos se encontraron una sudadera aborregada color café y una blusa morada con franjas negras. Los familiares ya realizaron la identificación correspondiente en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui