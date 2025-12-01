Lo hallaron dormido: Lo detienen en Torreón por consumir bebidas alcohólicas en vía pública

Torreón, Coahuila.- En hechos registrados durante el domingo 30 de noviembre de 2025, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) efectuó la detención de un hombre identificado como Jesús 'N.', de 23 años de edad, al ser sorprendido en flagrancia consumiendo bebidas embriagantes en un espacio público. Las acciones se desplegaron en calles de la colonia Valle del Nazas, ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el caso se registró alrededor de las 09:53 horas, cuando elementos policíacos recibieron un reporte sobre la presencia de un grupo de personas que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la mencionada demarcación, lo que generó un ambiente de indignación entre los vecinos del sector. Posteriormente se movilizó una unidad de la Policía Municipal al sitio.

Encontraron a un individuo acostado y dormido sobre la vía pública, rodeado de diversos envases de bebidas alcohólicas ya consumidas. Este hallazgo coincidía plenamente con la descripción proporcionada por el denunciante, activando el protocolo de actuación policial", explicó el medio anteriormente citado.

El detenido fue identificado como Jesús 'N.', de 23 años de edad.

A su llegada, los uniformados procedieron a despertar al joven y durante la interacción detectaron un fuerte y penetrante olor a alcohol que emanaba del ahora detenido. Además, los agentes notaron que el sujeto presentaba signos evidentes de desorientación y tenía problemas para comunicarse, síntomas inequívocos de una intoxicación etílica avanzada. En su declaración, el masculino contó que se encontraba en medio de una celebración con otras personas.

Sin embargo, los acompañantes de Jesús 'N.' se fueron del lugar sin avisarle y lo dejaron abandonado a su suerte, expuesto a cualquier tipo de peligro; sin embargo, eso no lo eximió de la falta administrativa cometida. Posteriormente, el infractor fue trasladado y puesto a disposición del Juez Calificador en turno, la autoridad encargada de determinar la sanción correspondiente que puede ir de una multa económica a tiempo detrás de las rejas.

