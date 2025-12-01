Lo liberan y minutos después lo recapturan: Regidor de Hidalgo está acusado de linchamiento

Pachuca, Hidalgo.- Un juez de control con sede en la ciudad de Pachuca, determinó la vinculación a proceso de Omar 'N', regidor del municipio de Actopan, Hidalgo, quien fue reaprendido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso. Esta resolución judicial surge tras una serie de audiencias y procedimientos legales derivados de los hechos violentos registrados el pasado 13 de octubre en la colonia Aviación de dicho municipio.

Los antecedentes del caso señalan que el acusado, quien es identificado como líder de la agrupación civil denominada 'Vecinos Vigilantes', participó en la retención de cinco personas señaladas como presuntos delincuentes. Durante este suceso, cuatro de los retenidos fueron sometidos a agresiones físicas, resultando en la muerte de uno de ellos a causa de las lesiones recibidas. El proceso legal presenta diversas complejidades desde la última semana.

Inicialmente, el funcionario emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue detenido el 20 de noviembre. En esa primera instancia, la Fiscalía de Hidalgo le imputó cargos por daño a propiedad, cuatro tentativas de homicidio y homicidio consumado. Sin embargo, durante la audiencia celebrada la noche del 25 de noviembre, la jueza Jannette Montiel determinó la no vinculación a proceso y ordenó su liberación.

No obstante, dicha libertad duró poco, ya que minutos después de la resolución, agentes del Ministerio Público ejecutaron una nueva orden de aprehensión, trasladando al regidor nuevamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca. Este lunes, al reanudarse la audiencia de continuación, la defensa legal del regidor destacó que la Fiscalía presentó los mismos elementos probatorios y argumentos que habían sido desestimados días atrás.

A pesar de ello, en esta ocasión la jueza Montiel modificó su criterio anterior y concedió la vinculación a proceso. Cabe destacar que, en esta nueva resolución, la autoridad judicial desestimó los delitos de daño a propiedad y tentativa de homicidio, centrando el juicio únicamente en el delito de homicidio. Como parte del protocolo judicial, se estableció un plazo de 7 semanas para el cierre de la investigación complementaria.

La siguiente etapa procesal fue fijada para el próximo 19 de enero. Mientras se desarrollaba la audiencia en los juzgados de control de Pachuca, al exterior del inmueble se congregó un grupo de ciudadanos y simpatizantes del regidor. De manera pacífica, los manifestantes mostraron pancartas y lanzaron consignas en respaldo a Omar 'N', rechazando las acusaciones vertidas en su contra y exigiendo imparcialidad en el proceso que enfrenta el asambleísta.

Fuente: Tribuna del Yaqui