Macabro descubrimiento: Hallan cuerpo enterrado en zona sur de Sonora; autoridades investigan

Guaymas, Sonora.- La mañana de este domingo 30 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como del Gobierno Federal, desplegaron un operativo en una zona despoblada del ejido San José, en el municipio de Guaymas, luego de que se reportara el posible hallazgo de restos humanos enterrados de manera irregular. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este último domingo del mes, alrededor de las 10:00 horas, tiempo local, en un terreno ubicado lejos del área habitada del ejido ya mencionado, al sur del estado de Sonora. En ese punto, integrantes del colectivo Buscadoras con Fe, Esperanza y Amor acudieron tras recibir una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de un cuerpo enterrado.

Las evidencias fueron aseguradas por las autoridades. Foto: Facebook

Al llegar al sitio, las buscadoras realizaron una inspección preliminar y localizaron prendas y restos óseos que, según explicaron, serían compatibles con un cadáver enterrado en el lugar. Luego del hallazgo, el colectivo dio aviso formal a las autoridades estatales, quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), junto con peritos especializados, comenzaron con el levantamiento de indicios y la recuperación de los restos.

En tanto, elementos de seguridad mantenían vigilancia perimetral para proteger la escena. Mientras, las integrantes del colectivo señalaron que la información recibida de manera anónima fue clave para dirigir la búsqueda a este punto específico, donde además encontraron diversas prendas que compartieron como evidencia preliminar.

Aunque no se ha confirmado la identidad de la víctima, se informó que los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para iniciar los estudios forenses que permitirán determinar sexo, edad aproximada y causa de muerte. A la fecha de publicación de esta nota, la FGJES no ha emitido detalles adicionales sobre el caso; sin embargo, se espera que en las próximas horas actualice la situación del caso.

Las autoridades mantendrán los trabajos en la zona para descartar la existencia de otros puntos de interés.

Fuente: Tribuna del Yaqui