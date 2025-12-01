Muere atropellada alumna del Conalep cuando intentaba alcanzar el camión al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025 se registró un trágico accidente tipo atropellamiento sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del ejido El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa, en donde una estudiante del Conalep perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo particular cuando se dirigía a su centro de estudios. Preliminarmente se identificó a la víctima mortal como Vanessa 'N.', de 17 años de edad.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la menor cruzó el carril de norte a sur y se quedó en el muro central de concreto; sin embargo, posteriormente intentó cruzar el siguiente carril para alcanzar una unidad del transporte público y en ese momento fue embestida por el conductor de un automóvil Nissan Tsuru, color café y modelo atrasado, que detuvo su marcha algunos metros más adelante.

Tras el fuerte impacto, la joven quedó gravemente herida sobre la cinta asfáltica, testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos arribaron para brindarle auxilio; sin embargo, al ser revisada, se confirmó que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDD34| Vanessa, de 17 años, perdió la vida al ser arrollada cuando intentaba cruzar la carretera Internacional en el ejido El Castillo, #Mazatlán, cuando se dirigía a la preparatoria.



uD83DuDD17 https://t.co/CuEew6YRLZ#Sinaloa #seguridad #Noroeste pic.twitter.com/CdUtdAi71B — Noroeste (@noroestemx) December 1, 2025

Luego de que personal médico de Bomberos Veteranos El Castillo corroboraron el deceso, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal de Mazatlán acudieron al lugar para acordonar el área y controlar la circulación. Las autoridades colocaron un cerco de seguridad para preservar la escena y evitar riesgos adicionales, para el arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, zona sur.

Familiares de la hoy occisa arribaron al sitio y la identificaron de forma preliminar. Personal pericial y agentes de Investigación, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de los respectivos trabajos de campo y las averiguaciones del caso para deslindar responsabilidades. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y luego será entregado a su familia.

Muere estudiante del Conalep Mazatlán tras ser atropellada al cruzar la carretera en El Castillohttps://t.co/RavG2E4aOA pic.twitter.com/ZpIUSR78Cf — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui