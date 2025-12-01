Muere atropellada alumna del Conalep cuando intentaba alcanzar el camión al sur de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025 se registró un trágico accidente tipo atropellamiento sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura del ejido El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa, en donde una estudiante del Conalep perdió la vida tras ser arrollada por un vehículo particular cuando se dirigía a su centro de estudios. Preliminarmente se identificó a la víctima mortal como Vanessa 'N.', de 17 años de edad.
De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la menor cruzó el carril de norte a sur y se quedó en el muro central de concreto; sin embargo, posteriormente intentó cruzar el siguiente carril para alcanzar una unidad del transporte público y en ese momento fue embestida por el conductor de un automóvil Nissan Tsuru, color café y modelo atrasado, que detuvo su marcha algunos metros más adelante.
Tras el fuerte impacto, la joven quedó gravemente herida sobre la cinta asfáltica, testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos arribaron para brindarle auxilio; sin embargo, al ser revisada, se confirmó que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.
Luego de que personal médico de Bomberos Veteranos El Castillo corroboraron el deceso, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y Policía Municipal de Mazatlán acudieron al lugar para acordonar el área y controlar la circulación. Las autoridades colocaron un cerco de seguridad para preservar la escena y evitar riesgos adicionales, para el arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, zona sur.
Familiares de la hoy occisa arribaron al sitio y la identificaron de forma preliminar. Personal pericial y agentes de Investigación, adscritos a la dependencia estatal, se encargaron de los respectivos trabajos de campo y las averiguaciones del caso para deslindar responsabilidades. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y luego será entregado a su familia.
Fuente: Tribuna del Yaqui