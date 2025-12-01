Muere hombre de la tercera edad arrollado en San Luis Río Colorado; una mujer, la responsable

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un lamentable accidente de tránsito registrado en la zona céntrica de San Luis Río Colorado cobró la vida de una persona de la tercera edad, hecho que movilizó a las autoridades locales y ministeriales para esclarecer las circunstancias del suceso. El percance tuvo lugar en las calles Eusebio Kino y Cuarta, de la colonia Comercial, donde se registra un flujo vehicular considerable durante las primeras horas del día.

Los hechos sucedieron cuando un hombre de 77 años de edad, identificado por las autoridades como Alfredo 'N', intentaba cruzar la vialidad y fue atropellado directamente por un vehículo conducido por una mujer. Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron con prontitud al sitio para brindar los primeros auxilios y estabilizar al afectado, quien yacía sobre el pavimento.

A pesar de los esfuerzos por trasladarlo rápidamente a un hospital para recibir atención médica, la víctima no logró sobrevivir debido a la severidad de los traumatismos craneoencefálicos sufridos durante el golpe. Por su parte, la conductora del automóvil involucrado permaneció en la escena del accidente en todo momento. Según los informes, la mujer detuvo su marcha inmediatamente después del impacto para intentar socorrer al peatón

Asimismo, la fémina esperó la llegada de los oficiales de seguridad, poniéndose a disposición de las autoridades para las diligencias legales correspondientes. Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar el perímetro y realizar el levantamiento del Informe Policial Homologado, mientras que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dio inicio las indagatorias periciales.

Dentro de las hipótesis que se manejan sobre las causas del accidente, se destacan factores circunstanciales relacionados con el horario del evento, ocurrido alrededor de las 8:00 horas. Entre las variables que se analizan, se encuentra la posible reducción de visibilidad provocada por la posición del sol, el cual pega de frente en ese horario y pudo haber deslumbrado a la conductora.

El afectado presentó sangrado en el área de la cabeza

De la misma manera, no se descarta la influencia del tráfico denso derivado de la hora pico, momento en que aumenta el tránsito vehicular por el traslado de estudiantes a los planteles educativos. Las investigaciones continuarán su curso para deslindar responsabilidades de manera oficial.

