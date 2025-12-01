Mujer originaria de Ciudad Obregón es detenida en Mexicali: Habría intentado MATAR a su bebé

Mexicali, Baja California.- Una mujer originaria de Ciudad Obregón (estado de Sonora) fue detenida este fin de semana en la ciudad de Mexicali, Baja California, luego de ser señalada por su presunta participación en una agresión contra su hijo de apenas dos meses de nacido. De acuerdo con las autoridades municipales, el caso se investiga como posible homicidio en grado de tentativa, debido a la gravedad del maltrato reportado dentro de un domicilio del fraccionamiento Valle de Puebla.

El incidente ocurrió el pasado domingo 30 de noviembre de 2025 en una vivienda ubicada sobre la avenida Chales, donde elementos de la Policía Municipal de Mexicali acudieron tras recibir un reporte mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 por parte del padre del menor. El hombre informó a los agentes que su pareja había perdido el control y descargado agresiones físicas y verbales contra el bebé.

Según su testimonio, el pequeño comenzó a llorar mientras ambos se encontraban en la habitación. La mujer, aparentemente alterada, primero le gritó para que guardara silencio; después lo sacudió con fuerza de los hombros, le cubrió la boca y finalmente le propinó dos golpes en el rostro. Ante la violencia ejercida, el padre decidió solicitar apoyo inmediato.

Detenida y puesta a disposición de la autoridad

La mujer fue identificada como Kassandra Margarita 'N', de 27 años y con domicilio previo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme. Tras confirmar la denuncia, los agentes de la Policía Municipal procedieron a su detención y la trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición para las investigaciones correspondientes.

Debido al tipo de agresión y a la vulnerabilidad de la víctima, las autoridades informaron que los hechos serán analizados bajo el marco legal de homicidio en grado de tentativa. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) determinará en las próximas horas la situación jurídica de la detenida y las medidas de protección para el bebé. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil del incidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui