Natanael Cano QUEDA LIBRE de CARGOS por caso de intento de soborno a policías de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El famoso cantante de corridos tumbados Natanael Cano quedó libre de los cargos que tenía por el caso en el que se le acusaba de intentar sobornar a policías municipales de Hermosillo; esto fue dado a conocer por Rafael Acuña Griego, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. "Se le otorgó la suspensión condicional de la sanción; debo mencionarles que ya anteriormente se le había negado este beneficio", explicó Acuña Grieto.

Los hechos de los que se habla ocurrieron el pasado 29 de marzo de 2024 cuando en historias el cantante de Sonora exhibió presuntos actos de corrupción. Natanael Cano conducía a exceso de velocidad un Dodge Charger de color rojo, de modelo reciente y sin placas, esto por el bulevar José María Morelos en la capital de Sonora. Ahí fue detenido por agentes en una unidad de la Policía Municipal de Hermosillo y en ese momento entregó dinero a los policías para que omitieran los actos realizados. Tras esto, Natanael Cano siguió conduciendo a alta velocidad y provocó una persecución con las patrullas municipales. El cantante detuvo la marcha, pero los agentes no realizaron alguna acción para detenerlo.

uD83DuDEA8#SONORA ¡la libró el angelito! El cantante de “narco corridos” y “corridos tumbados”, Natanael Cano (@NatanaelCan0) libró su situación jurídica y es absuelto de la acusación en su contra que surgió tras supuestamente sobornar a policías de #Hermosillo, confirmó Francisco Acuña… pic.twitter.com/FRlfkLFBZI — Michelle Rivera (@michelleriveraa) December 1, 2025

"Él (Natanael Cano) pidió un amparo y el juez de distrito le concedió el amparo en cumplimiento de esa sentencia del juez de distrito; nuestro juez le concedió la suspensión condicional y salió en libertad. Él andaba buscando la libertad, pero no es nuestro juez, es el juez de distrito y nosotros cumplimentamos una sentencia que venía del Poder Judicial Federal", dio a conocer Acuña Griego, al tiempo que comentó que con esto el cantante queda absuelto.

"Eso quiere decir que se le da un término, se suspende una sanción. Si en un término de un año, creo que fue el que se le fijó, cumple con las obligaciones, queda eliminado prácticamente el delito. Esa es la ley y lo estamos haciendo en cumplimiento de la sentencia dictada por el señor juez de distrito", aseveró. Cabe señalar que, por los hechos, también fueron vinculados a proceso siete policías de la Policía Municipal de Hermosillo que habrían participado en los hechos, pero de su situación jurídica no se ha dado a conocer más.

Fuente: Tribuna del Yaqui