Pánico en secundaria de Empalme: Acuchillan a una alumna durante los honores a la bandera

Empalme, Sonora.- Durante la mañana de este lunes 1 de diciembre, en plena ceremonia de honores a la bandera, una estudiante atacó con un cuchillo a su compañera en la secundaria particular 'José Antonio Celaya Castro', ubicada en el municipio de Empalme, Sonora. La víctima presentó lesiones causadas por el objeto punzocortante, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la agresora, cuya identidad se mantiene en el anonimato, se abalanzó contra la alumna de 13 años de edad, quien cursa el segundo grado en este centro educativo de la Iglesia Cristo Rey. El impactante momento generó pánico entre los jóvenes y los docentes que se encontraban realizando honores al lábaro patrio, lo que provocó gritos entre los ahí presentes que salieron corriendo despavoridos.

Sin embargo, la oportuna intervención por parte de un maestro, quien desarmó a la atacante, evitó que se pudiera registrar una tragedia. La afectada sufrió heridas en la espalda y en una de sus hombros, por lo que fue llevada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Empalme, en donde se le brindó la debida atención. La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) ya tomó conocimiento del lamentable caso.

Alumna ataca con un cuchillo a su compañera en una escuela secundaria de Empalme, Sonora.

Afortunadamente, a pesar del brutal ataque, la joven se encuentra fuera de peligro y recibió el alta médica, es por ello que ahora se recupera en su vivienda. Por el momento se desconoce qué tipo de sanción pueda existir para la estudiante que cometió el ataque, mientras que las autoridades educativas y de seguridad se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, así como deslindar responsabilidades.

En otro caso similar registrado el pasado viernes 14 de noviembre, pero en el municipio fronterizo de Nogales, un joven de 13 años, quien estudia en la Escuela Secundaria General Número, fue golpeado por al menos tres compañeros. Derivado de la golpiza, el adolescente afectado presentó una fractura en uno de sus brazos y heridas a la altura de la cabeza. Familiares de la víctima solicitaron a la dirección del plantel tomar cartas en el asunto.

