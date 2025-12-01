Pareja alega "invadir" casa por 10 años y termina arrestada por allanamiento en Nogales

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de dos individuos, un hombre y una mujer, señalados como presuntos responsables de los delitos de allanamiento de morada y agresiones físicas en perjuicio de una residente de la colonia Manantial. El incidente, que tiene su origen en una disputa legal por la tenencia de un inmueble, se registró durante la tarde de ayer 30 de noviembre.

De acuerdo con el reporte emitido por Seguridad Pública, los hechos tuvieron lugar cerca de las 19:30 horas en una casa situada sobre la calle Del Río. Al arribar al sitio tras recibir el llamado de emergencia, los oficiales se entrevistaron con la parte afectada, identificada como Ashley 'N', de 24 años de edad. La joven relató a las autoridades que, al intentar ingresar a su lugar de residencia, se percató de la presencia de tres personas en el interior de la vivienda.

El encuentro ocasionó una confrontación verbal. Según el testimonio recabado, los ocupantes cuestionaron la presencia de la joven en el lugar. El conflicto radica en la situación jurídica de la propiedad, pues mientras que la afectada declaró habitar el inmueble bajo un acuerdo de arrendamiento con su tía, quien ostenta la propiedad legal, una de las mujeres presentes en el lugar argumentó tener derechos de posesión sobre la casa, alegando haberla habitado de manera irregular durante los últimos 10 años.

La situación escaló cuando la joven intentó establecer comunicación telefónica con sus familiares para notificar lo sucedido. En ese momento, fue despojada de su dispositivo móvil por una de las mujeres y agredida físicamente por los presentes, lo que la obligó a salir del domicilio para resguardar su integridad y solicitar el apoyo de las autoridades. Con la autorización expresa de la reportante para ingresar al inmueble, los agentes procedieron a inspeccionar el lugar, logrando la ubicación y aseguramiento de dos de los implicados.

La dos personas detenidas por autoridades de Nogales

Los detenidos fueron identificados como Yajaira R., de 34 años, y Julio 'N', de 50 años. Ambas personas fueron puestas a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Dicha instancia será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades tanto por las agresiones y el robo del celular, como para esclarecer la situación jurídica y la legítima posesión del bien inmueble en disputa.

Fuente: Tribuna del Yaqui