Por abusar de su vecina menor de edad, Anastacio pasará 15 años en cárcel de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un proceso penal en el municipio de Cajeme terminó con una sentencia de 15 años de prisión para un hombre llamado Anastacio 'N'. Tras un análisis de las pruebas presentadas, la autoridad judicial declaró al imputado penalmente responsable del delito de abuso cometido en perjuicio de una persona menor de edad, de identidad reservada, reveló este lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La condena fue formalizada durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. En dicha instancia, el juez no solo determinó la pena privativa de la libertad, sino que también le impuso sanciones económicas específicas conforme a lo estipulado por la ley. El sentenciado deberá cubrir una multa de 75 mil 999 pesos, además de realizar un pago de 5 mil 428 pesos por concepto de reparación del daño moral en favor de la víctima.

Según consta en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos que derivaron en esta sentencia ocurrieron el 10 de junio de 2024. El delito tuvo lugar en un domicilio particular ubicado en la colonia Ampliación El Rodeo, de Ciudad Obregón. Las indagatorias permitieron establecer que Anastacio 'N' se valió de su condición de vecino y de la confianza depositada en él por la familia para vulnerar la seguridad del menor.

Para lograr este fallo condenatorio, la Fiscalía presentó evidencias ante el tribunal. Este incluyó dictámenes periciales en medicina forense y psicología infantil, así como entrevistas realizadas bajo protocolos diseñados para la procuración de justicia en casos que involucran a infantes. Estas herramientas fueron fundamentales para acreditar la responsabilidad del acusado sin someter a la víctima a procesos de revictimización, respetando sus derechos humanos.

Condenan a 15 años de prisión a responsable de violación equiparada en perjuicio de menor en Cajeme



Cajeme, Sonora, 1 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión ordinaria en contra de… pic.twitter.com/Gtv53J03OF — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 1, 2025

Durante el desarrollo del litigio, la FGJES operó bajo los principios de confidencialidad y el interés superior de la niñez, asegurando que tanto la víctima como su núcleo familiar contaran con acompañamiento integral en las áreas jurídica, psicológica y social. La FGJES señaló que con esta resolución, reitera su labor técnica y jurídica para garantizar la aplicación del Estado de Derecho y la protección de los sectores más vulnerables de la población sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora