Posada casi termina en tragedia: Caen dos por agredir a compañeros de trabajo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En cumplimiento de un mandato judicial y como parte de las acciones para el esclarecimiento de hechos delictivos en Hermosillo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en delitos contra la vida y la integridad. Los detenidos fueron identificados como Joshua Said 'N', de 18 años de edad, y Martha Beatriz 'N', de 43 años.

Ambos fueron aprehendidos por los agentes ministeriales en la calle Higueras, situada en la colonia Agua Lurca, al sur de la ciudad. La captura responde a dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos que motivaron estas acciones judiciales ocurrieron el 30 de noviembre de 2024.

El hecho tuvo lugar durante la celebración de una posada entre compañeros de trabajo. Según los informes de autoridades, lo que inició como una convivencia terminó en una riña en la que las víctimas, identificadas como Jhaziel Elías 'N', Édgar Alexis 'N' y Cruz Alonso 'N', fueron objeto de agresiones físicas. La naturaleza y gravedad de los golpes recibidos fundamentaron la clasificación del delito bajo la modalidad de tentativa de homicidio.

Tras la ejecución de las órdenes de captura, tanto Joshua Said 'N' como Martha Beatriz 'N' fueron trasladados y puestos a disposición del juez de control correspondiente. Actualmente, ambos señalados se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, donde permanecerán a la espera de que se desahoguen las audiencias que marca la Ley para definir su situación jurídica.

FGJES logra detención de dos personas con órdenes de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 1 de diciembre de 2025.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutaron dos órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/CoFbC2wBAM — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 1, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso de perseguir todo acto de violencia y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida y la integridad de los sonorenses", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora