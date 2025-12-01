Primer choque de diciembre en Hermosillo: Caos en Luis Encinas–Solidaridad; March queda más afectado

Hermosillo, Sonora.- El primer día del último mes del 2025 inició con un fuerte accidente en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pues este lunes 1 de diciembre chocaron dos vehículos que transitaban por el bulevar Luis Encinas, justo en la rampa de acceso al puente del distribuidor vial que conecta con el bulevar García Morales. Afortunadamente, no se reportan lesionados ni víctimas mortales.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 horas, cuando el movimiento vehicular en la zona es más intenso. El percance generó un importante caos debido a la afectación en el tráfico, por lo que se aprovecha para hacer un llamado a los conductores que presencien situaciones similares a mantener la calma y evitar que se origine otro incidente o algo de mayor gravedad.

Involucrados

Las unidades dañadas fueron una camioneta tipo pickup marca Nissan, de modelo atrasado y color guinda, y un automóvil compacto Nissan March de color gris. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce quién de los implicados provocó el choque, pues solo se sabe que ocurrió en la subida de la estructura vial y se presume que uno de los vehículos invadió el carril.

El accidente ocurrió hace unas horas

Sin embargo, a la escena acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal y de la Policía Estatal para realizar las diligencias correspondientes, así como el peritaje para determinar la causa del impacto y deslindar responsabilidades. Se espera que, una vez concluido el procedimiento, se señale al responsable. En caso de que surja nueva información sobre este asunto, en este medio se darán a conocer todos los pormenores.

Daños materiales

En cuanto a los daños materiales, el vehículo con afectaciones más visibles es el Nissan March, particularmente en el costado izquierdo del lado del conductor, ya que se impactó contra la barrera de contención del puente. Por otra parte, los daños en la camioneta en realidad fueron menores. Cabe destacar que la circulación en el área regresó a la normalidad desde hace un tiempo.

