SEMAR aseguró en Mazatlán más de media tonelada de metanfetamina oculta en un tractocamión

Mazatlán, Sinaloa.- A muy temprana hora de este 1 de diciembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó a través de su perfil en X (antes Twitter) que fuerzas federales aseguraron más de media tonelada de metanfetamina en el Recinto Portuario de Mazatlán, tras localizar 339 paquetes con un peso aproximado de 605 kilos de la presunta droga.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes inspeccionaron un tractocamión y detuvieron a su conductor. Fue así como, ocultos en un doble fondo de la unidad de carga, encontraron los 339 paquetes con sustancias de características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos, además de 21 paquetes adicionales que contenían posible cocaína, fentanilo y otros estupefacientes, con un peso estimado de 21 kilos.

Tras la detención, al sujeto se le hicieron saber sus derechos y quedó a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica. Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica para la delincuencia organizada estimada en 282 millones 217 mil 536 pesos. "Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población", escribió García Harfuch.

En otro hecho similar, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron diversas dosis de presuntas drogas en los municipios de Culiacán y Mazatlán. Para comenzar, en la colonia Demetrio Vallejo, militares observaron a un sujeto que portaba una bolsa táctica; aunque logró huir, dejó la sustancia abandonada.

Al revisar el objeto, encontraron múltiples dosis de presunto cristal, seis de presunta cocaína, tres de presunta marihuana y un cigarrillo elaborado con el mismo enervante. En cuanto a la capital del estado, elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la colonia Riveras de Tamazula detectaron a otro hombre que también escapó, dejando una bolsa de plástico que contenía 43 dosis de presunto cristal y 17 de presunta cocaína.

