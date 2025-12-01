Sorprenden a pareja con droga en Ciudad Obregón; les hallaron bolsas de crystal y marihuana

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de los trabajos preventivos del programa 'Seguimos Avanzando Municipio de Cajeme', fuerzas del orden lograron el aseguramiento de dos personas presuntamente implicadas en delitos contra la salud en Ciudad Obregón. Los detenidos fueron identificados como José María 'N', de 48 años de edad, y Josefina 'N', de 50 años, quienes fueron encontrados en posesión de sustancias ilegales.

Este resultado se logró durante un despliegue operativo, en el cual participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, en colaboración con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). El objetivo de estos recorridos es reforzar la presencia de autoridades y disuadir conductas delictivas en zonas residenciales de la ciudad.

Durante labores de patrullaje y vigilancia efectuadas en la colonia Villas del Campestre, los uniformados interceptaron a una pareja para realizarle una inspección. Tras aplicar los protocolos correspondientes, se localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de sustancias prohibidas. El reporte detalla el decomiso de 10 envoltorios de plástico transparente que contenían hierba verde con las características físicas de la marihuana.

Así como una bolsa con una sustancia granulada similar a la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal. Ambos individuos, junto con los narcóticos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Dicha instancia será la encargada de procesar los indicios e integrar la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los implicados.

Las personas detenidas y el material incautado

Fuente: Tribuna del Yaqui