Tenía historial por narcomenudeo: Era cantante de trap el asesinado en Los Héroes de Puebla

Puebla, Puebla.- Como Robin Froilán 'N.', de 27 años de edad, fue identificado el joven asesinado a balazos el pasado viernes 28 de noviembre de 2025 en el fraccionamiento Los Héroes, ubicado en la capital de Puebla. Según medios locales, el hoy occiso se desempeñaba como cantante de trap bajo el nombre artístico de Kalash Maejor, quien tenía antecedentes penales por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

En septiembre de 2020, elementos de la Policía Estatal efectuaron la detención de Robin Froilán 'N.' por posesión de droga, la cual presuntamente vendía en la zona del bulevar Vicente Suárez. La noticia sobre su homicidio generó diversas reacciones en redes sociales por parte de sus seres queridos, colegas y las personas que seguían de cerca su música. Su tema titulado Bobos tenía 20 mil vistas en su canal oficial de YouTube.

Un gusto conocerte amigo. Gracias por compartir tu música conmigo papito. Descansa en paz, Kalash Maejor", fue uno de los tantos mensajes que recibió en las plataformas digitales.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Puebla, el hoy occiso se encontraba a bordo de su camioneta, marca Mitsubishi y color negro, sobre la avenida 127 Oriente, esquina con la Diagonal 18 Sur, cuando alrededor de las 18:00 horas del pasado viernes se registró el ataque armado que le arrebató la vida. Vecinos del fraccionamiento Los Héroes reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego.

Hombre asesinado en Los Héroes el viernes pasado fue identificado como Robin Froylan P., de 27 años y era conocido como cantante de trap bajo el alias de Kalash Maejor. pic.twitter.com/vANF1zkRRN — Daniel Hernández (@danherc) December 1, 2025

Una testigo solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP), de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la ubicación y resguardaron el perímetro. Personal médico valoró al individuo y confirmó que ya no presentaba signos vitales, mientras que los agentes acordonaron el área.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se encargó de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas del homicidio. Con respecto a los agresores, versiones extraoficiales señalan que se tratan de dos sujetos que vestían de color negro y portaban cascos de seguridad, los cuales, una vez que lograron su cometido, huyeron a bordo de una motocicleta con dirección a Balcones del Sur.

uD83DuDD34 Un hombre perdió la vida tras ser baleado en varias ocasiones en la calle 127 Oriente, en Los Héroes de #Puebla. La @FiscaliaPuebla realiza las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo



uD83DuDCFD? @dannidcasas pic.twitter.com/YzlapKG2WT — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui