Terror en casa: Cae sujeto que sometía a su pareja con amenazas y golpes en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso penal quedó un hombre llamado Misael 'N', de 37 años de edad, por el delito de violencia familiar, derivado de diversas agresiones físicas, psicológicas y conductas de control ejercidas en perjuicio de una mujer de 36 años cuya identidad no fue revelada, en Ciudad Obregón. Así lo informó este lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El Ministerio Público expuso las pruebas que documentan un patrón de conductas violentas, dominación y sometimiento atribuidas al acusado en hechos ocurridos en distintas fechas dentro del mismo domicilio ubicado en la colonia Pioneros, de Ciudad Obregón. Estas acciones afectaron gravemente la integridad física, emocional y la autonomía de la mujer, ocurriendo el primer caso en el mes de abril de 2025.

La víctima fue objeto de agresiones que vulneraron su seguridad y dignidad, seguidas de actos de intimidación y denigración que profundizaron el daño emocional. Posteriormente, en octubre del mismo año, el imputado habría reincidido en comportamientos violentos, incluyendo amenazas, manipulación mediante autolesiones y agresiones físicas, generando un entorno de temor, hostilidad y riesgo para la mujer.

Dichas conductas revelan un ejercicio de poder y control que afecta el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, principio protegido por la legislación nacional e internacional. La Fiscalía de Sonora dijo que continuará la investigación complementaria con el compromiso de garantizar justicia, proteger a las víctimas y fortalecer las acciones encaminadas a erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

Otro caso de violencia ocurrió en Ciudad Obregón. Este lunes, la Fiscalía de Sonora informó sobre un proceso penal que terminó con una sentencia de 15 años de prisión para un hombre llamado Anastacio 'N'. Tras un análisis de las pruebas presentadas, la autoridad judicial declaró al imputado penalmente responsable del delito de abuso cometido en perjuicio de una persona menor de edad, el año pasado en la colonia Ampliación El Rodeo.

