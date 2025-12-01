Tragedia en Puebla: Familia cae 25 metros y una mujer fallece; conductor se da a la fuga

Coxcatlán, Puebla.- Este pasado domingo 30 de noviembre de 2025 ocurrió un fuerte accidente en la Sierra Negra poblana, a la altura de la desviación rumbo a la comunidad de Chichiltepec, Coxcatlán, donde el conductor de un vehículo perdió el control y cayó a un barranco de al menos 25 metros de profundidad, hecho que dejó como saldo a una mujer sin vida y dos personas lesionadas.

De acuerdo con información de Milenio, todo comenzó cuando una familia originaria de la comunidad de Tepoxtla, ubicada en el municipio de Coyomeapan, esperaba una unidad que pudiera trasladarlos de Chichiltepec, Coxcatlán, hacia Tepoxtla. Afortunadamente, un conocido pasó por el lugar y se ofreció a llevarlos hasta su destino; sin embargo, lo que parecía un viaje común terminó en tragedia.

El recorrido avanzaba con normalidad hasta que, por causas que aún no han sido esclarecidas, el vehículo salió del camino y cayó al barranco. Como resultado, perdió la vida Candelaria Victoria, de 60 años, una de las personas que había solicitado el apoyo del conductor. Los otros dos miembros de la familia, Donato Puente Valle, de 69 años, y Macrina Puente Victoria, de 36, resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Murió de un infarto fulminante

Al lugar arribaron equipos de emergencia de Coxcatlán y Zinacatepec, quienes brindaron atención a los afectados y determinaron que lo más adecuado era su traslado a un nosocomio. En cuanto al conductor, este se dio a la fuga y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce su paradero. Este medio permanecerá atento a cualquier información adicional que sea proporcionada por autoridades competentes.

En otro hecho, también relacionado con un incidente, pero registrado en pleno Centro de la ciudad de Puebla, un hombre de 70 años caminaba por la avenida 7 Oriente, entre la 2 y 4 Sur, cuando repentinamente se desplomó, llamando la atención de transeúntes y elementos municipales. Tras solicitar apoyo a los números de emergencia, paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el adulto mayor sufrió un infarto fulminante.

Fuente: Tribuna del Yaqui