Tráiler se impacta contra camioneta y deja una mujer sin vida sobre una carretera de Durango

Lerdo, Durango.- Una mujer sin vida y dos personas más lesionadas fue el saldo de un accidente automovilístico registrado sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango, en donde un tráiler chocó contra una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, color verde, modelo 2006 y con placas de circulación del estado de Durango. El percance vial ocurrió en los límites de los municipios de Cuencamé y Lerdo, generando la movilización de las autoridades y cuerpos de rescate.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el incidente se registró alrededor de las 07:30 horas de este lunes 1 de diciembre del 2025, a la altura del kilómetro 184 de la citada vialidad. La hoy occisa viajaba a bordo de la camioneta descrita y fue identificada como Janeth Guadalupe Freire Rodríguez, de 26 años de edad y con domicilio en la localidad de Pedriceña, perteneciente al municipio de Cuencamé.

Dicha unidad era conducida por un individuo identificado como Félix, de 54 años, quien resultó lesionado junto con otro masculino de nombre Emmanuel que también lo acompañaba. Las víctimas fueron impactadas por un tractocamión de la marca Kenworth, color negro, modelo 2013, cuyo chofer se identificó como Remigio, de 46 años. Automovilistas que se desplazaban por el tramo carretero pidieron apoyo a través de las líneas de emergencias del 9-1-1.

Un tractocamión impactó una camioneta de la marca Chevrolet.

Créditos: El Siglo de Torreón

Una vez en el lugar, personal médico realizó el traslado de Guadalupe a las instalaciones del Hospital Regional de Cuencamé, en donde minutos más tarde se reportó su muerte debido a un traumatismo craneoencefálico. Por su parte, unidades de Cruz Roja trasladaron a los otros dos ocupantes a diferentes hospitales de la región para que reciban atención médica especializada, aunque de momento se desconoce su estado de salud.

Por su parte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Cuencamé resguardaron el perímetro, mientras que personal de la Guardia Nacional, División Caminos, se encargó con las diligencias correspondientes y efectuó la detención del chofer del tráiler. La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre este lamentable caso.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/mADl5Pq8yP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui