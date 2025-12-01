(VIDEO) Caso Waldo's Hermosillo: FGJES detecta uso de documentación apócrifa y falsificación para operación de tienda

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 1 de diciembre de 2025, a un mes del trágico incendio de la tienda Waldo's en Hermosillo, el cual provocó la muerte de 24 personas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio a conocer avances de las investigaciones. Mediante un mensaje en video, el titular de la dependencia, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que entre los hallazgos más importantes hasta el momento se ha identificado el uso de documentación apócrifa, así como de un documento en particular que fue utilizado para realizar trámites oficiales, y cuyo contenido no coincide con la realidad.

Además, Salas Chávez aseveró que ya fueron concluidos y entregados al Ministerio Público varios dictámenes periciales que establecen la causa raíz del siniestro. "Se encuentra integrado al expediente el análisis cromatográfico practicado al fluido utilizado como refrigerante del transformador, a efecto de detectar y diagnosticar los gases disueltos en dicho material, estudio que fue realizado por un laboratorio especializado en el Estado de México, el cual el pasado 26 de noviembre ya fue entregado a esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora".

"Estamos conscientes y hondamente preocupados por alcanzar en el menor tiempo posible los resultados que permitan concluir exitosamente la presente investigación, y sabemos del reclamo y la demanda social en profundizar esta investigación en el menor tiempo posible, sin embargo, la magnitud del evento, las pérdidas causadas y los daños sufridos por las víctimas directas e indirectas, nos obligan a actuar de manera cuidadosa, decidida y echando mano de la ciencia y técnicas necesarias que permitan a este órgano investigador llegar a una conclusión contundente que soporte el rigor del análisis que, sin duda, será efectuada por parte de los tribunales, de quienes se vieron involucrados y, por supuesto, de la sociedad en general", señaló Salas Chávez.

Mensaje de Fiscal General Gustavo Salas sobre avances de investigación Waldos pic.twitter.com/lgDV9pBgyr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 2, 2025

También se informó que se ha entrevistado y han declarado diversos servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno, que contemporáneamente a su gestión la sucursal siniestrada estuvo en operación; además, cuatro de estos exservidores públicos que no habían sido localizados ya fueron requeridos para rendir su declaración ante el agente del Ministerio Público, y a los que además se sumarán otros más en próximos días. El titular de la FGJES dijo que la institución del Ministerio Público de Sonora y sus auxiliares no han dejado de actuar ni un sólo día en la investigación del hecho, "a fin de determinar en el momento procedimental oportuno lo que conforme a derecho proceda, pero siempre bajo los principios de exhaustividad, legalidad e integralidad. Cabe señalar que hasta el momento no hay detenidos por los hechos.

24 personas murieron por la tragedia de la tienda Waldo's

Fuente: Tribuna del Yaqui