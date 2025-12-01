(VIDEO) "Mamá me quiere matar": Liberan a mujer acusada de torturar a su hija de 6 años en CDMX

Ciudad de México.- Un caso de maltrato infantil ha generado profunda indignación entre la población, luego de que una menor de seis años fuera presuntamente víctima de agresiones físicas por parte de su propia madre, identificada como Elisa 'N', de 31 años. De acuerdo con información extraoficial, vecinos señalaron que la mujer no solo golpeaba a la niña, sino que también ejercía constantes agresiones psicológicas en su contra.

Aunque la menor fue rescatada por policías de la Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco, unas palabras que expresó en medio del llanto se han viralizado en redes sociales debido a la gravedad del caso. En su desesperación, la pequeña dijo: "No es un juego. Mi mamá me quiere matar". Este testimonio ha provocado que la sociedad exija que se aplique todo el peso de la ley en contra de la presunta responsable.

Liberan a la responsable

El periodista de nota roja Carlos Jiménez informó hace unas horas, a través de su perfil en X (antes Twitter), que aparentemente Elisa fue liberada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a que no pudieron mantenerla detenida. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial respecto a esta versión de los hechos.

La señora fue detenida

Los hechos

En un video que circula en redes sociales se observa parte de las agresiones que sufría la menor. En la grabación aparece un agente interrogándola, y la niña explica que cuando su madre la amarraba con una cuerda no se trataba de un juego, sino de un intento de hacerle daño. Testigos aseguran que la mujer llegaba a sacarla a la calle a medianoche y que solo la metía a la vivienda para continuar golpeándola, además de que en ocasiones la encerraba.

LO JODIDO:

LIBERAN a la MUJER q AMARRABA, GOLPEABA, PATEABA, VEJABA… a SU HIJA

Elisa Loranca violentaba así a la pequeña Irina.

Elisa Loranca violentaba así a la pequeña Irina.

La niña asegura q la quiere matar.

Los oficiales que intervinieron le proporcionaron comida, agua y ropa, además de buscar formas de tranquilizarla. Según se dio a conocer, al cargarla se percataron de la presencia de múltiples moretones y heridas en brazos, piernas y glúteos, por lo que fue necesario que un médico la valorara. Aparentemente, Elisa fue detenida para presentarla ante el Ministerio Público; sin embargo, tras lo revelado por Jiménez, se desconoce cuál será el rumbo del proceso. En TRIBUNA se dará seguimiento puntual a cualquier actualización oficial.

