VIOLENTO homicidio: Sicarios irrumpen en bar de Monterrey y matan a balazos a un hombre

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este domingo 30 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicio de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en el centro de Monterrey luego de que se reportara un ataque armado al interior de un conocido bar. Este hecho violento dejó una víctima mortal, cuya identidad no ha sido revelada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 30 de noviembre, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en el bar conocido como 'El Wateke', ubicado en el cruce de las calles Colón y Colegio Civil, en el primer cuadro de la capital de Nuevo León. Las primeras versiones señalan que la víctima, presuntamente un cliente del establecimiento, fue sorprendida por sicarios que ingresaron al negocio y le dispararon directamente a corta distancia.

Testigos señalaron que los agresores actuaron de manera rápida: entraron al local, ubicaron al hombre y, sin mediar palabra alguna, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los responsables salieron del bar y escaparon a bordo de un vehículo que se dirigió hacia el poniente de Monterrey. Mientras, sobrevivientes dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Minutos después, oficiales de la Policía Municipal de Monterrey, de la Policía Estatal de Nuevo León, así como equipos de auxilio llegaron para brindar atención médica; sin embargo, al revisar a la persona afectada se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. La zona permaneció acordonada mientras agentes realizaron las primeras diligencias.

El operativo se extendió hacia calles aledañas con el fin de recabar testimonios, revisar cámaras de seguridad y obtener información que permita identificar la ruta de escape de los agresores. Las autoridades no han revelado la identidad del hombre fallecido ni el posible móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

