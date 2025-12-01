Violento inicio de diciembre: Rescatan a sujeto privado de la libertad en Ciudad Obregón; tenía 10 días encerrado

Ciudad Obregón, Sonora.- Diciembre comenzó de forma violenta, ya que la mañana de este 1 de diciembre de 2025 se reportó el 'levantón' de un sujeto masculino en la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Pero en realidad, se trató del rescate de un masculino que tenía más de 10 días privado de su libertad.

El hecho se registró en la calle Valle Girasol, entre Paseo Miravalle y Yoreme, a eso de las 7:00 horas de la mañana. Los vecinos de la zona aseguran que escucharon detonaciones a temprana hora y después se habría registrado el rescate; por este hecho habrían quedado dos personas detenidas, además del aseguramiento de un arma de fuego.

En el lugar se registró una intensa movilización de parte de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), que realizaron trabajos de aprehensión de las personas. También llegaron al lugar elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para comenzar con las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). También acudieron elementos de la Secretaría de la Marina (Semar).

Cabe señalar que este es el primer Código Rojo del mes de diciembre, mientras que el mes de noviembre terminó con 36 muertes violentas, producto de 49 ataques armados que se registraron en diferentes colonias de Ciudad Obregón, así como en el Valle del Yaqui. Los asentamientos que vieron más muertes son: Esperanza Tiznado, Kino, Ampliación Alameda, Nueva Galicia, Sonora y Los Ángeles. Además, los hechos violentos también dejaron 20 personas lesionadas, las cuales fueron llevadas a los nosocomios locales para su recuperación; cabe señalar que estos son datos recopilados por periodistas de la fuente policiaca.

El último hecho policiaco que se registró en noviembre fue ayer domingo 30 de noviembre, cuando se registraron detonaciones de arma de fuego contra una vivienda de la colonia Villa Fontana, sobre la calle Viena, casi esquina con Austria, donde no quedaron personas lesionadas, pero el hecho desató pánico entre vecinos del sector.

