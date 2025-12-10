Ansiedad en el norte de Sonora por la repentina desaparición de Elías Noé, un joven de 21 años

Cucurpe, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una ficha para solicitar la cooperación de la comunidad en la localización de Elías Noé Gutiérrez Granillo, un joven de 21 años que fue reportado como desaparecido en el municipio de Cucurpe tras ser visto por última vez el pasado lunes 1 de diciembre de 2025. Su ausencia ha generado preocupación entre su familia, quienes piden ayuda para obtener cualquier información que ayude a dar con su paradero.

De acuerdo con el informe oficial de la dependencia estatal, Elías Noé es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.70 metros, pesa cerca de 50 kilogramos y es complexión delgada. Tiene piel blanca, cabello castaño oscuro y liso, además tiene ojos grandes y de color negro. Su apariencia física y características específicas son fundamentales para facilitar su identificación en caso de algún posible avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a ELIAS NOE GUTIERREZ GRANILLO. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima.", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, la institución indicó que presenta diversos tatuajes: uno con los números '6' en los dedos de la mano derecha, otro en su cuello con el nombre 'Estefanía' escrito en letras chinas, además de un tatuaje en el brazo izquierdo con la imagen de un corazón y el nombre 'Nayely Sugyes'. También se especificó que destaca un lunar en el lado derecho de la nariz y una cicatriz de aproximadamente 4 centímetros en la cadera derecha.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que cuente con información a comunicarse al número 6622297369 o al correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Elías Noé Gutiérrez Granillo pueda estar lo más pronto posible de regreso con sus seres queridos. Es importante aclarar que cada reporte es atendido de manera confidencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui