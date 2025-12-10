Antonia Clarissa es detenida por ROBAR 35 DESODORANTES en supermercado de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un particular hecho criminal, el cual generó gran controversia en redes sociales, tuvo lugar en la colonia Reforma de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, cuando presuntamente una mujer fue sorprendida llevándose 35 desodorantes de un supermercado, esto en hechos que se registraron el pasado martes 9 de diciembre de 2025 por la noche.

La detención de la mujer fue confirmada en un boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que afirma que los oficiales atendieron la denuncia del personal del establecimiento, quienes señalaron a Antonia Clarissa 'N', de 25 años, por presuntamente sustraer los productos sin realizar el pago correspondiente. Cabe señalar que diversos sitios de Internet transmitieron el momento en el que la mujer fue asegurada por personal del supermercado, por lo que el hecho generó controversia.

La mujer se quería llevar 35 desodorantes

La mujer fue asegurada en el lugar y puesta a disposición de la autoridad competente, la cual dará seguimiento para determinar su situación legal. La SSPM detalló que esta detención ocurrió durante los patrullajes de vigilancia y prevención del delito que mantienen activos en distintos sectores del municipio. En otro hecho, la corporación informó que dos hombres fueron arrestados en el fraccionamiento Villas del Rey por la manipulación de cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque este caso fue turnado por separado.

Se trata de Juan Salvador 'N', de 55 años, y Francisco Javier 'N', de 50 años, quienes fueron detenidos por el presunto delito de robo y trasladados a las instalaciones de la SSPM para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH); posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

En el comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrendó su compromiso con la prevención del delito y la protección de la ciudadanía mediante acciones permanentes de vigilancia, así como instó a la población del municipio a participar de manera activa denunciando los hechos delictivos al número de emergencias 911.

Los sujetos detenidos por robo de cableado

Fuente: Tribuna del Yaqui