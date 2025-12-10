Camión impacta motocicleta en la que viajaban madre e hija en Durango; reportan una muerta

Lerdo, Durango.- La tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025 se reportó un fatal accidente de tránsito en el municipio de Lerdo, Durango, cuando un camión de carga pesada impactó fuertemente a una motocicleta en la que viajaba una madre con su hija. El percance vial ocurrió sobre el boulevard Ejército Mexicano y, derivado del aparatoso choque, una joven identificada como Ana, de 20 años de edad, perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Laguna, el lamentable incidente se registró alrededor de las 16:30 horas en un retorno conocido como Siete Leguas, en donde la víctima mortal y su madre, identificada como Laura, de 38 años, quien conducía la motocicleta marca Italika FT150, color gris, se encontraban detenidas mientras esperaban la oportunidad para cruzar el periférico y en ese momento se produjo un choque por alcance.

Miguel, de 35 años, identificado como el conductor de un camión de carga de la marca Kenworth, de color amarillo mostaza, impactó la parte trasera de la unidad ligera. Derivado del choque y el posterior arrastre, la joven falleció de manera instantánea en el sitio, mientras que la madre se entrevistó con las autoridades y relató lo que había acontecido. La zona quedó acordonada por elementos de Tránsito y Vialidad, al mismo tiempo que se controlaba la circulación.

Camión de carga embiste una motociclista y muere una joven de 20 años en Lerdo, Durango.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango (Región Laguna) se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El operador del camión de carga quedó a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal con base en las indagatorias. El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde se le practicará la necropsia de ley.

En otro hecho similar que se registró el pasado lunes 1 de diciembre sobre la carretera libre Gómez Palacio-Durango, en los límites de los municipios de Cuencamé y Lerdo, una mujer murió tras el impacto entre una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, color verde, modelo 2006 y con placas de circulación del estado de Durango, y un tractocamión. La víctima mortal fue identificada como Guadalupe Freire Rodríguez, de 26 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui