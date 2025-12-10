Capturan a otro implicado en ataque a tablazos contra taquero de Caborca; van tres detenidos

Caborca, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre el caso de Kevin Eugenio 'N', de 25 años de edad. Tras la audiencia correspondiente, un juez de control avaló los datos aportados por el Ministerio Público, dictando auto de vinculación a proceso contra el hombre acusado de tres delitos distintos, lesiones leves calificadas con ventaja, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal.

Los hechos que forman parte de la carpeta de investigación ocurrieron el 19 de enero de 2023 en la ciudad de Caborca, Sonora. Según lo relatado por las autoridades, el suceso tuvo lugar por fuera de un domicilio situado en la colonia Romanza. En ese momento, la víctima, identificada como Raymundo 'N', de 44 años, de oficio taquero, fue abordada por un grupo de individuos que descendieron de una camioneta marca Jeep Cherokee.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, Kevin Eugenio 'N' arribó al sitio acompañado por tres sujetos más, quienes portaban armas de fuego largas y un objeto contundente tipo barrote. Mientras dos de los acompañantes agredieron físicamente a la víctima, causándole lesiones que, según el dictamen médico legista no ponen en riesgo la vida, no obstante el hoy vinculado desempeñó un rol específico durante el ataque.

La investigación establece que el señalado no participó en los golpes directos, sino que se dedicó a documentar la agresión mediante su teléfono celular, presuntamente manteniendo una videollamada en tiempo real con una tercera persona. Posteriormente, dicho video fue difundido a través de redes sociales, lo cual fundamenta el cargo por violación a la intimidad personal, al exponer la integridad y vulnerabilidad del afectado.

Vinculado a proceso Kevin Eugenio Guadalupe “N” por agresión grabada y difundida en Caborca: FGJES



Caborca, Sonora, 10 de diciembre de 2025.- Datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fueron avaladas por un Juez para vincular a… pic.twitter.com/cPeP6geZQX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 10, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a quienes participen en actos de violencia y vulneren la integridad de las personas, garantizando investigaciones sólidas y apegadas a la ley", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui