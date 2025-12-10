César Duarte se queda en el Penal del Altiplano: Le dictan prisión preventiva

Estado de México.- La madrugada de este miércoles, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al considerarlo probablemente responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). La determinación se dio tras una extensa audiencia que se prolongó por más de 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex).

La resolución, emitida por la jueza María Jazmín Ambriz López, establece que Duarte permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, donde quedará a disposición de la autoridad mientras continúa el proceso judicial.

El próximo sábado se decidirá si César Duarte será vinculado a proceso. Foto: Internet

Esto se sabe de los desvíos millonarios de Duarte

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal presentó alrededor de 120 elementos de prueba, con los que busca demostrar que el exmandatario habría participado en un esquema de desvío y ocultamiento de recursos públicos. Según la imputación, al menos 73 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua habrían sido canalizados de manera irregular a través del sistema financiero.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención del exgobernador se realizó el pasado lunes 8 de diciembre, aproximadamente a las 14:00 horas, al exterior de su domicilio en el estado de Chihuahua. La captura se realizó en cumplimiento a una orden judicial emitida desde mayo de 2024, por un juez federal de control de la misma sede judicial.

#Seguridad | Sonora: Frente a su familia, sicarios matan a un hombre; el cuerpo quedó tirado en la calle uD83DuDEA8https://t.co/3hP13iSUtQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Próxima audiencia definirá si Duarte será vinculado a proceso

El Poder Judicial fijó para el sábado 13 de diciembre a las 13:00 horas la audiencia en la que se decidirá si el exmandatario será o no vinculado a proceso. En dicha sesión se valorarán los datos expuestos por la FGR y los argumentos que presente la defensa legal del imputado.

La FGR señaló que investiga a Duarte por su presunta participación, cuando fungía como servidor público, en un esquema de lavado de dinero presuntamente operado durante su administración estatal. El mecanismo habría tenido como fin ocultar el origen ilícito de recursos desviados del erario, valiéndose de movimientos financieros y triangulaciones. Cualquier novedad sobre este caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui