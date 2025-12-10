Ciudad Obregón: Lo detienen por fisgonear en casa ajena y le hallan envoltorios de crsytal

Ciudad Obregón, Sonora.- Un operativo de vigilancia en el sector sur de Ciudad Obregón dio como resultado en el aseguramiento de una persona del sexo masculino, quien fue sorprendida en posesión de sustancias ilícitas en la vía pública. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia Aves del Castillo, una zona donde se mantienen activos diversos patrullajes para la prevención del delito y la preservación de la paz.

El suceso tuvo lugar sobre las calles José María Salvatierra y Tucán, donde las unidades de seguridad observaron a un individuo que mostraba una conducta inusual, al ser detectado mirando de manera insistente hacia el interior de un domicilio. Por esta acción, los agentes detuvieron la marcha para hablar con el sujeto y verificar la situación. Este se identificó ante las autoridades como Eduardo Antonio 'N', de 18 años de edad.

Conforme a los protocolos de actuación policial, se procedió a realizar una inspección corporal preventiva. Fue durante esta revisión que los oficiales localizaron, oculto en el bolsillo delantero de la prenda inferior del joven, un envoltorio que contenía una sustancia granulada de color blanco. Por sus características físicas, el material asegurado presenta similitudes con la droga sintética conocida comúnmente como crystal o metanfetamina.

En esta acción participaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme y elementos de la Secretaría de Marina (Semar). Tras el hallazgo, Eduardo Antonio 'N' fue arrestado por delitos contra la salud y trasladado a las instalaciones de la corporación para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y ser puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, quien se encargará de definir su situación jurídica conforme a derecho.

El detenido fue encontrado en posesión de envoltorios de droga

Fuente: Tribuna del Yaqui