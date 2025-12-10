Código Rojo en Ciudad Obregón: Elotero es BALEADO por ERROR en la Nuevo Cajeme; sicarios querían matar a mujer

Ciudad Obregón, Sonora.- Nuevamente las armas de fuego se hicieron escuchar en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme; con esto, la aparente calma de este miércoles 10 de diciembre de 2025 se perdió. Se trata de un nuevo Código Rojo que se activó en la colonia Nuevo Cajeme, al norte de la urbe, donde un hombre de oficio elotero fue baleado; presuntamente por error, ya que los sicarios habrían querido matar a una mujer.

Los hechos se registraron poco después de las 15:00 horas sobre la calle Norte y Miguel Guerrero, donde en un comienzo se reportaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente se confirmó que se trataba de una agresión contra un hombre de oficio elotero que quedó lesionado y fue llevado a un hospital de la región por parte de una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los hechos que sucedieron en la colonia Nuevo Cajeme

Los primeros respondientes fueron los elementos de la Policía Municipal de Cajeme y posteriormente los oficiales de la PESP, para que después llegaran peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes comenzaron a recoger los indicios en la escena del crimen, entre ellos casquillos de arma corta, así como manchas de sangre.

Dueños de negocios aledaños, sobre la calle Norte, comentaron que al momento de escuchar las diversas detonaciones sintieron miedo. Aunque no se ha dado a conocer información por parte de las autoridades, el elotero habría sido víctima colateral, pues según testigos visuales de los hechos, los sujetos armados en realidad querían agredir a una mujer que se encontraba en el puesto, pero no lo lograron e hirieron al comerciante. Cabe señalar que esta información aún no está confirmada, por lo que habrá que esperar qué señalan las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Ataque de carro a carro en la Nueva Palmira

Al mismo tiempo, alrededor de las 15:00 horas, se registró otra agresión en la colonia Nueva Palmira de Ciudad Obregón, donde por las calles Ejército Nacional y Coahuila, desde un vehículo a otro se dispararon. El hecho generó pánico en la zona, por lo que se tuvo una rápida movilización de las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui