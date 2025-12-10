Código Rojo en Veracruz: Localizan a pequeño bebé muerto; estaba tirado dentro de una bolsa

Altotonga, Veracruz.- La mañana de este martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Veracruz, así como personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones de la Altotonga, luego de que se reportara el hallazgo de un cuerpo dentro de una bolsa de plástico, situación que alertó a vecinos. Momentos más tarde, se confirmó que los restos eran de un bebé recién nacido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 9 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:00 horas, tiempo local, en un terreno baldío ubicado en el barrio El Paraíso. Trascendió que, una persona que caminaba por el sitio, notó una bolsa de plástico que desprendía un aroma putrefacto. Al acercarse, descubrió que esta contenía el cuerpo de un bebé recién nacido, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Tras recibir el llamado, elementos de la Policía Municipal y de la Estatal activaron el Código Rojo y acudieron al lugar, donde corroboraron que lo que estaba dentro de la bolsa era el cuerpo de un bebé de apenas dos o tres días de nacido. Los elementos procedieron a acordonar el perímetro para evitar la alteración de posibles indicios; más tarde, permitieron el acceso al personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de evidencias y documentaron la escena para iniciar la investigación. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para precisar la causa de la muerte y el tiempo que llevaba en el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni posibles responsables. Sin embargo, la FGE abrió una carpeta de investigación que se centrará en determinar cómo llegó el menor al terreno baldío, si nació en condiciones de riesgo y si hubo participación de terceras personas en su abandono o fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui