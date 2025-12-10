Desaparición en Hermosillo: Braulio Ernesto no ha vuelto a casa y piden ayuda para encontrarlo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha para localizar a Braulio Ernesto López Mendoza, un hombre de 30 años de edad que se mantiene en calidad de desaparecido desde el pasado lunes 8 de diciembre de 2025 en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con el informe oficial, el individuo fue visto por última vez en la colonia Miguel Hidalgo, ubicada al poniente de la capital del estado.

Desde ese momento, la familia del masculino no ha sabido nada acerca de su paradero y solicitaron el apoyo de las autoridades. Según la ficha de búsqueda, Braulio Ernesto es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.85 metros y pesa cerca de 120 kilogramos. Tiene piel blanca, ojos cafés medianos y cabello castaño claro, corto y ondulado. Entre sus rasgos fisonómicos se menciona que tiene boca pequeña y labios medianos. La descripción física es clave para su identificación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a BRAULIO ERNESTO LOPEZ MENDOZA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a BRAULIO ERNESTO LOPEZ MENDOZA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

Con respecto a sus señas particulares, el organismo indicó que presenta un tatuaje de una flor en la muñeca izquierda, así como otro en el antebrazo no especificado con las iniciales 'LM'. Además, el ciudadano tiene un tatuaje adicional en el antebrazo izquierdo con la letra 'X'. Estos elementos pueden ser determinantes para confirmar su identidad en caso de algún avistamiento. Cualquier dato que permita avanzar en su localización es fundamental.

Las autoridades exhortan a la comunidad a reportar cualquier información al número 6622297369 o vía correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx para recibir cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Braulio Ernesto López Mendoza pueda estar pronto en su casa. Es importante aclarar que cada reporte es atendido de manera confidencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui