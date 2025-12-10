Detienen a 'El Limones', presunto extorsionador de agricultores y ganaderos en Durango

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad informó este miércoles 10 de diciembre de 2025 la detención de Edgar 'N', alias 'El Limones', en Durango, por su probable participación como jefe de plaza y operador financiero para un grupo delictivo dedicado a la extorsión. 'El Limones' es secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Durango, según se muestra en las redes sociales de la organización que dirige a nivel nacional el diputado morenista Pedro Haces Barba.

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que 'El Limones' era parte del grupo de 'Los Cabrera' y fue identificado como principal extorsionador de agricultores, comerciantes, empresarios y ganaderos en la región de la Laguna de Durango y Coahuila.

Extorsión, fraude y lavado de dinero

"Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo", escribió García Harfuch en sus redes sociales.

De acuerdo con el titular de Seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó las operaciones irregulares por parte de 'El Limones' en relación con la extorsión, fraude y lavado de dinero. El gabinete de seguridad detalló que el hoy detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas ligadas con lavado de dinero. Además, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Presuntamente, Edgar 'N' está en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias 'El 03' o 'El 300'. Asimismo, se desplegaron dos operativos en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas; las autoridades no precisaron la cifra.

Durante el operativo, en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, SSPC, Fiscalía General de la República, de la defensa y la Guardia Nacional, se aseguraron cinco armas largas, una granada y equipo táctico. 'Los Cabrera' es una organización afín a 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa, que actualmente se encuentran en una disputa interna con la facción de 'Los Chapitos'.

Cabe recordar que el pasado mes de agosto diferentes sectores productivos de la Comarca Lagunera de Durango acusaron ser víctimas de extorsión y cobros ilegales por parte de la CATEM, liderada por el diputado morenista Pedro Haces, y grupos delictivos. Los sectores aseguran que el cobro de piso se ha disfrazado de cuotas sindicales y declaran que quienes no cumplen con los pagos son agredidos o amenazados.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada, utilizando capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación en apego a derecho de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

