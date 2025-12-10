Dos accidentes fatales conmocionan el norte de Hermosillo: Volcadura y choque con patrulla estatal

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 10 de diciembre de 2025, un vehículo particular terminó volcado justo en la intersección de los bulevares Morelos, Kino y Abelardo L. Rodríguez, al norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió porque la persona que conducía perdió el control de la unidad, ocasionando así que quedará prácticamente destrozada.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan lesionados; sin embargo, sí hay graves afectaciones en el tráfico vehicular. Se hace un llamado a que, en caso de presenciar un accidente de este tipo, se mantenga la calma para que los oficiales puedan realizar sus labores. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización; por lo pronto, se desconocen mayores datos.

Al parecer, este día en la capital del estado de Sonora los accidentes están a la orden del día, pues un poco más temprano se suscitó en el bulevar Morelos y López Portillo un impactante choque entre una unidad de la Policía Estatal y un vehículo particular. Cabe destacar que, al igual que en el caso anterior, no se tiene registro de heridos. En cuanto a los daños materiales, en ambos incidentes son cuantiosos.

Choque

A las escenas arribaron elementos de Bomberos de Hermosillo, paramédicos y, por supuesto, personal de Tránsito Municipal. En otro asunto, como te informamos en TRIBUNA, el pasado lunes 8 de diciembre un tráiler se llevó el cableado del bulevar Solidaridad, a la altura del callejón Rosales, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico en algunos hogares de la zona.

#Seguridad | Entran hasta el patio trasero de un domicilio y ejecutan a balazos a hombre en Navolato, Sinaloa uD83DuDEA8https://t.co/IOI51OkkcM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Pero eso no es todo, porque el vehículo de carga también afectó la vialidad, ya que un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue derribado. Unos instantes después llegaron al lugar cuerpos de emergencia y agentes de Tránsito Municipal, quienes cerraron el paso del tramo entre Camino de Seri y Avenida de la Cultura. No obstante, por fortuna, tras un rato todo volvió a la normalidad sin más contratiempos.

Fuente: Tribuna del Yaqui