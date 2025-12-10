Dos incidentes con minas en el mismo municipio de Nuevo León dejan un muerto y cinco policias heridos

Monterrey, Nuevo León.- Este miércoles 10 de diciembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, un hombre perdió la vida cuando su camioneta pasó sobre una mina terrestre, lo que provocó que estallara junto con el vehículo. De acuerdo con información extraoficial, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGE) ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Es importante destacar que en esa zona, células de la delincuencia organizada suelen colocar minas terrestres, ya que estos grupos se dedican a vigilar la frontera con Tamaulipas. El suceso fue estremecedor, pues tanto los restos de la víctima como la unidad quedaron esparcidos a lo largo de varios metros. El lugar de la tragedia fue el Rancho San Juan, ubicado en Doctor Coss, Nuevo León.

A la escena acudieron diversas corporaciones, entre ellas agentes ministeriales, elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional, además de peritos especializados en explosivos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan sospechosos ni detenidos; sin embargo, debido a que el Ministerio Público y demás autoridades ya se encuentran en plena investigación, se espera que pronto haya una actualización.

Siguen investigando

Se dirigía a su trabajo

El hombre, cuya identidad aún se desconoce, se dirigía a su trabajo, ya que era trabajador de campo, situación que ha generado indignación entre la población. En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, de manera similar, pero a la altura de la Comunidad Francisco I. Madero, una mina volvió a estallar, dejando lesionados a cinco elementos estatales tras pasar su automóvil por el lugar.

Por fortuna, en este caso los uniformados sobrevivieron y, a pesar de las heridas, se encuentran hospitalizados; no obstante, cuatro de ellos permanecen en estado crítico. Según reportes preliminares, la zona continuará resguardada para evitar que otra desgracia afecte a más ciudadanos. En TRIBUNA como siempre estaremos atentos a los pormenores que puedan surgir en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui