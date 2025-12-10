El GPS lo traicionó: Camioneta se accidenta y termina en el techo de un domicilio en Nogales

Nogales, Sonora.- Un accidente de tránsito muy poco común se registró durante la noche de este miércoles 10 de noviembre en la ciudad fronteriza de Nogales. Un error de cálculo, debido al uso de un sistema de posicionamiento global (GPS) y la falta de visibilidad en la zona, ocasionó que un vehículo saliera del camino y terminara sobre el techo de una vivienda. A pesar de lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que el saldo se limitó únicamente a daños materiales, sin reportarse personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:55 horas, momento en que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) recibió un reporte de emergencia. Se alertó a los elementos de Seguridad Pública Municipal sobre un volcamiento y salida de camino en la calle Salvador Picos, ubicada en la colonia Lomas de Nogales 2. Al arribar al sitio, los oficiales constataron la presencia de una camioneta tipo pick up, modelo Jeep Gladiator de modelo reciente, la cual yacía arriba de la casa.

El conductor de la unidad, identificado como Julio C., de 39 años de edad, logró bajar del vehículo por sus propios medios tras el impacto. Según su declaración ante los agentes de tránsito y los cuerpos de rescate, el accidente se produjo mientras intentaba localizar un domicilio guiándose exclusivamente por las instrucciones de su navegador GPS. Debido a la oscuridad en el sector y al desconocimiento del camino, el conductor no se percató de la finalización de la calle, lo que provocó que el automóvil se precipitara hacia la propiedad situada en un nivel inferior.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios. Tras una valoración clínica en el sitio, se determinó que el conductor se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario efectuar su traslado a un centro hospitalario. Por su parte, el arrendador del inmueble afectado relató a las autoridades que, encontrándose al interior de la casa, escuchó un estruendo repentino en la parte superior de la edificación. Al salir descubrió el vehículo sobre la losa.

De acuerdo con las primeras inspecciones oculares, los daños estructurales abarcan un área aproximada de cinco metros por cuatro metros en el techo, además de afectaciones en una de las paredes laterales. Sin embargo, se indicó que una evaluación exhaustiva de los daños se realizaría posteriormente, dado que las condiciones de iluminación nocturna dificultaban un peritaje completo en ese instante. Finalmente, el personal de Tránsito Municipal procedió con el protocolo correspondiente.

El automóvil se salió del camino y cayó encima de una casa

El vehículo Jeep Gladiator fue retirado y remolcado a los patios del corralón del C5 para el deslinde de responsabilidades. Los oficiales orientaron a la parte afectada para acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) a interponer la denuncia por daños en propiedad ajena, paso necesario para gestionar las reparaciones pertinentes mediante las aseguradoras o acuerdos entre las partes involucradas.

