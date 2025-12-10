El infierno terminó: Detienen a sujeto que agredía y sometía su concubina en ejido de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- En cumplimiento a la protección de víctimas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este miércoles la situación jurídica de Jordan Alán 'N', de 34 años de edad. El sujeto fue detenido, vinculado a proceso y puesto bajo prisión preventiva justificada, tras ser señalado como presunto responsable del delito de violencia familiar cometido de manera reiterada en contra de su expareja en el municipio de Cajeme.

El proceso judicial se sustenta en una carpeta de investigación. Las autoridades ministeriales lograron acreditar que la víctima, cuya identidad no fue revelada, vivió bajo un ciclo de agresiones constantes durante el año 2025. Los peritajes determinaron que existía una clara asimetría de poder, colocando a la afectada en una situación de vulnerabilidad dentro del entorno doméstico que compartían, en la comunidad de Antonio Rosales.

La evidencia presentada ante el juez desglosa una escalada de violencia en tres momentos. El primer suceso documentado ocurrió entre el 11 y 12 de abril, cuando el acusado desplegó conductas de violencia psicológica y control, intimidando a la víctima con un bate de aluminio tras reclamos relacionados con el uso de un teléfono celular. Posteriormente, el 15 de junio, las agresiones trascendieron al plano físico en el mismo domicilio.

Según el reporte, Jordan Alán 'N' arrebató el teléfono a la mujer y le propinó golpes en la cabeza. El patrón de conducta delictiva culminó el pasado 14 de noviembre con un nuevo ataque. En esta ocasión, se combinaron agresiones verbales, psicológicas y físicas. El evidencia indica que el imputado utilizó la fuerza para golpear, jalonear y finalmente inmovilizar a la víctima contra el suelo, lo que dejó en claro el riesgo para la integridad de la mujer.

Ante la gravedad y reiteración de los hechos, el juez de control determinó que la prisión preventiva es la medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima mientras continúa el proceso legal. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta resolución, reafirma su estrategia institucional de cero tolerancia ante la violencia de género, priorizando el acceso a la justicia y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad.

