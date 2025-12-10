En plena vía pública de Guadalajara, sujetos golpean y empalan a un joven; la víctima murió

Guadalajara, Jalisco.- Un hombre de 26 años, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente a medios de comunicación, murió durante la madrugada de este miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Guadalajara luego de sufrir un ataque extremadamente violento que le provocó múltiples heridas. Aunque fue auxiliado por elementos de seguridad y personal de Servicios de Emergencia, no logró sobrevivir.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles en el cruce de Calzada Independencia y Javier Mina, a la altura de la estación San Juan de Dios de Mi Macro Calzada, una de las zonas con mayor afluencia de la capital de Jalisco.

#AlertaNocturna | Muere un joven luego de ser empalado en pleno centro de Guadalajara, frente al mercado "Libertad" en la estación San Juan de Dios de mi Macro Calzada.

De acuerdo con la información preliminar, el joven, identificado extraoficialmente como Ramón, habría sido agredido por un grupo de hombres (presuntamente, cuatro o dos masculinos), quienes lo empalaron, es decir, le clavaron un palo de madera en el recto además de que le propiciaron una brutal golpiza. Tras el ataque, la víctima consiguió desplazarse herido hasta la calzada, donde finalmente colapsó sobre el pavimento.

Una ciclopolicía de Guadalajara que lo vio pidió apoyo a Servicios de Emergencia, al tiempo que le realizó maniobras para detener la pérdida de sangre y contener parte de las lesiones. Minutos después, paramédicos se hicieron presente para continuar con la estabilización de la víctima. Según los reportes, Ramón presentaba heridas profundas, entre ellas una que afectaba la arteria femoral, además de otras lesiones internas y externas que comprometían seriamente su estado.

La ambulancia de la Cruz Roja Mexicana lo trasladó a un puesto de socorros, donde fue intubado de emergencia. Sin embargo, al llegar al punto médico entró en paro y, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento. En tanto, en el lugar del ataque, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara localizaron los objetos utilizados durante la agresión, incluidos fragmentos de madera presuntamente empleados para herirlo en el recto.

Información extraoficial señaló que, antes de morir, el hombre mencionó que vivía en la colonia San José del 15, en el municipio de El Salto, así como su nombre; esta información ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), la cual realizará las investigaciones correspondientes por este nuevo y violento homicidio.

