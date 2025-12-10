Entran hasta el patio trasero de un domicilio y ejecutan a balazos a hombre en Navolato, Sinaloa

Navolato, Sinaloa.- Durante la noche del martes 9 de diciembre de 2025 se registró un ataque armado en la colonia Ampliación Panguera, ubicada en la sindicatura de Altata, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa, en donde un hombre fue asesinado a balazos por sujetos armados que ingresaron hasta el patio trasero del domicilio en el que estaba. Testigos relatan que el fallecido fue detectado por medio de un dron y luego lo privaron de la vida con múltiples disparos de arma de fuego.

De acuerdo con datos proporcionados por medios locales, el homicidio se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando el hoy occiso, identificado como Henry 'N.', de aproximadamente 30 a 35 años de edad, se encontraba en la vivienda mencionada y recibió múltiples impactos de bala que a la postre le causaron la muerte. El violento hecho tuvo lugar sobre la esquina de la calle Francisco Montes de Oca, situada en el mencionado asentamiento humano.

La vivienda donde quedó sin vida Henry es de fachada color blanco, en la que había mucha naturaleza alrededor, palmeras, árboles, además de objetos como una escalera y cubetas. Su cuerpo quedó tendido en el patio trasero de la misma", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

Las líneas de emergencias del 911 recibieron el reporte sobre un hombre lesionado en el patio trasero de una residencia, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron a la zona y confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Navolato procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área, mientras que policías investigadores llevaron a cabo las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

