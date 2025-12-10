Fallece otro reo en el Centro Penitenciario de Aguaruto en Culiacán; estaba colgado en su celda

Culiacán, Sinaloa.- Un interno que estaba cumpliendo con su sentencia en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, mejor conocido como Centro Penitenciario de Aguaruto, fue localizado sin vida al interior en el interior de una de las celdas del lugar durante la mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025. Hasta el momento no se ha confirmado la causa del deceso, pero versiones extraoficiales señalan que pudo haberse quitado la vida.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, las autoridades identificaron al hoy occiso como Álvaro 'N.', aunque no se revelaron sus datos generales. El reporte del hallazgo se registró a las 08:00 horas aproximadamente, cuando personal de seguridad localizó al sujeto presuntamente colgado en el módulo 14 del mencionado centro penitenciario, mismo que se encuentra en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 8 de la mañana de este día cuando el recluso no acudió al tradicional pase de lista y luego de realizar una búsqueda en dicho módulo por parte del personal de seguridad del penal lo encontraron colgado atado del cuello en el interior de dicho módulo por lo que se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado para que acudiera a dar fe del deceso", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por su parte, confirmó que la Dirección del Centro Penitenciario de Aguaruto informó sobre la localización sin vida de una persona privada de la libertad en el interior de su celda. La dependencia de seguridad indicó que el hallazgo se registró en medio del pase de lista y, al notar la ausencia del reo, el personal acudió a su lugar de reclusión y se le encontró sin vida, mientras estaba "suspendido de una cuerda".

En el comunicado se explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) se está haciendo cargo de la investigación correspondiente, mientras que los familiares de la víctima mortal ya fueron notificados sobre el hecho. Cabe recordar que, apenas el pasado 2 de diciembre del presente año, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre la muerte de otro interno, identificado como Kevin Manuel 'N.', quien se encontraba recluido en el módulo 16 y tenía apenas unos días de haber ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto.

