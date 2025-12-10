FOTOS: Por no hacer alto, aparatoso CHOQUE termina en VOLCADURA en Centro de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana de miércoles 10 de diciembre de 2025 tuvo lugar un aparatoso accidente en el Centro de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, donde dos vehículos terminaron implicados en lo que fue un choque con volcadura, esto poco antes de las 8:00 horas.

El percance vial se registró en el cruce de las calles Tabasco y Jesús García, en la colonia Centro, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización inmediata de cuerpos de emergencia. De acuerdo con los primeros informes, una pick-up con caja refrigerada, marca Nissan, NP300, edición 2024, tripulado por Rigoberto M. B., de 30 años, terminó volcada tras colisionar con una pick-up Ranger color blanco, modelo 1998, manejada por Vianey Paulina H. D., de 42 años, que habría generado el accidente por no respetar el alto de cortesía. Cabe señalar que esta es una primera versión de los hechos y las autoridades serán las que determinen quién fue el responsable.

Un choque terminó en volcadura en el Centro de Ciudad Obregón

El fuerte impacto entre ambos vehículos generó alarma entre transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona. Elementos de Tránsito Municipal de Cajeme acudieron para resguardar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de los vehículos involucrados. Hasta el momento no se han reportado personas con lesiones.

Las autoridades realizan el levantamiento del peritaje correspondiente para determinar la causa del accidente y deslindar responsabilidades. El tránsito vehicular presentó afectaciones momentáneas mientras se atendía la emergencia, por lo que ambos vehículos implicados tuvieron que ser remolcados por una grúa. Además, en el sitio del accidente fue remolcada otra camioneta, la cual estaba estacionada frente a la señalética de alto, lo que estaba obstruyendo la visibilidad de los automovilistas; por ello, Tránsito decidió remolcarla y llevarla al corralón municipal.

Un choque terminó en volcadura en el Centro de Ciudad Obregón

¿Qué dice el reglamento sobre estacionarse en un alto?

El reglamento es muy claro e indica que está prohibido estacionarse en un alto, ya sea por cruce peatonal o vehicular, esto porque obstruye la visibilidad de la señalización vial y el paso de peatones, considerándose una falta grave que pone en riesgo la seguridad, sancionada con multas y la posible remoción del vehículo, afectando la movilidad y la vida de las personas.

Un choque terminó en volcadura en el Centro de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui