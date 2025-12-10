Fuerte encontronazo deja una niña y una adulta mayor lesionadas en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles 10 de diciembre en la colonia Federal, de la ciudad de San Luis Río Colorado. Este hecho movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad pública, resultando en daños materiales cuantiosos y dos personas que requirieron traslado hospitalario. El percance tuvo lugar en el cruce de la avenida Tabasco B y la calle 26.

En el suceso se vieron involucrados dos vehículos, una vagoneta y un automóvil tipo sedán. Según los reportes iniciales, ambas unidades chocaron de manera frontal, lo que provocó daños severos en la carrocería delantera de los automotores y detuvo el flujo vehicular en la zona mientras se realizaban las maniobras de auxilio. Como consecuencia del accidente, dos ocupantes del sexo femenino resultaron afectadas.

Se trata de una mujer de la tercera edad, quien viajaba en el asiento del copiloto de la camioneta, y una menor de edad, de aproximadamente 5 años de edad, que también viajaba como copiloto, pero en el vehículo sedán. Debido a las contusiones derivadas del choque, fue necesaria la intervención de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a las pacientes en el lugar de los hechos.

Tras esto, el equipo de socorristas procedió a trasladarlas en dos ambulancias distintas hacia un hospital para una valoración y tratamiento. De manera simultánea, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para implementar protocolos de seguridad, verificando que no existieran derrames de combustible o fallas eléctricas que pudieran desencadenar un incendio, garantizando así la seguridad de los rescatistas y de los transeúntes.

Uno de los automóviles que resultó afectado en el choque

Por su parte, oficiales de peritos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Luis Río Colorado se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades legales y determinar la cobertura de los daños materiales ocasionados en las unidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui