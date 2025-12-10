Golpe al crimen en Nogales: Capturan a dos sujetos con casi 400 envoltorios de narcóticos

Nogales, Sonora.- Un operativo focalizado en la detección y prevención de actividades ilícitas en la ciudad de Nogales, permitió el aseguramiento de sustancias prohibidas que pretendían ser distribuidas en el sector. Durante recorridos de vigilancia efectuados en la colonia Luis Donaldo Colosio, agentes de seguridad lograron retirar de las calles casi 400 envoltorios de narcóticos y concretaron la detención de dos individuos señalados por delitos contra la salud.

Uno de los hechos tuvo lugar el pasado martes 9 de diciembre, cuando efectivos que realizaban labores de inspección interceptaron al conductor de una motocicleta. El sujeto, identificado como Juan 'N', de 36 años de edad, fue sometido a una revisión que permitió el hallazgo de 318 dosis de distintas sustancias. El inventario de lo incautado incluye 254 envoltorios de un polvo blanco con las características propias de la cocaína.

Así como 64 paquetes adicionales con una sustancia granulada, similar a la metanfetamina. Sin embargo, la presencia policial en este sector de la ciudad ya había arrojado resultados positivos apenas 24 horas antes. El lunes 8 de diciembre, en la misma demarcación, se realizó la detención de Edgar 'N', de 34 años. A esta persona se le encontraron 15 envoltorios de hierba verde y seca, presuntamente marihuana.

Es importante destacar que la colonia Luis Donaldo Colosio, por su ubicación geográfica, es un punto de atención prioritaria para las fuerzas del orden, quienes mantienen patrullajes constantes cerca de la línea divisoria internacional. Tras las detenciones, a los implicados se les dio lectura de sus derechos constitucionales y, junto con la materia asegurada, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para el deslinde de responsabilidades legales.

Los envoltorios de droga que fueron decomisados

En otro caso reciente ocurrido en Nogales. Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre llamado como Francisco J., de 44 años de edad, tras localizar entre sus pertenencias una sustancia con las características de la metanfetamina. El aseguramiento tuvo lugar la mañana de ayer lunes 8 de diciembre durante un recorrido de vigilancia preventiva en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas.

Fuente: Tribuna del Yaqui