Golpe al crimen en Sonora: Aseguran en Navojoa auto robado, armamento y equipo táctico; hay un detenido

Navojoa, Sonora.- Durante las labores más recientes del Ejército Mexicano, en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, lograron incautar en la Mariano Matamoros y García Morales, ubicada en la ciudad de Navojoa, Sonora, una camioneta tipo Jeep Grand Cherokee, modelo 2023, con reporte de robo en Estados Unidos y que además tenía placas sobrepuestas del estado de Sonora.

De acuerdo con información extraoficial, también se detuvo en el mismo sitio a un individuo presuntamente vinculado con actividades delictivas, del cual hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen por completo los detalles. Sin embargo, como siempre, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier dato que surja en las próximas horas a través de fuentes oficiales.

De igual forma, es necesario mencionar que se localizó un considerable arsenal: cuatro fusiles calibre 7.62x39 mm de distintas marcas, un fusil calibre .223, una pistola calibre .40, 20 cargadores para 7.62x39 mm, siete cargadores para .223, así como dos cargadores para calibres .40 y 9 mm; además de 423 cartuchos 7.62x39 mm, 202 cartuchos calibre .223 y siete cartuchos para armas cortas.

También aseguraron cuatro chalecos balísticos, ocho placas balísticas y un chaleco táctico. Cabe destacar que cada uno de estos elementos quedó a disposición de las autoridades correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Precisamente, como te informamos en TRIBUNA, hace unos días se aseguraron más de 300 kilogramos de diversas drogas ocultas en refrigeradores dentro de un vehículo de carga en el municipio de Opodepe, al norte de Sonora.

El hecho se reportó durante una inspección en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico, donde se descubrió que la unidad provenía de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino Mexicali, Baja California. En total se aseguraron 293.93 kilos de metanfetamina o crystal, 12 kilos de fentanilo, 2.20 kilos de goma de opio y 10.40 kilos de precursores químicos. Tanto el sujeto como la mercancía quedaron a disposición del Ministerio Público.

