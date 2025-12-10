Hace un mes 'levantaron' a Ramón Alonso en Nogales; joven ayudaba a su madre en la venta de ropa

Nogales, Sonora.- Las desapariciones en el estado de Sonora siguen siendo frecuentes, pues cada vez son más los reportes de personas que son víctimas de levantones o que salen de sus hogares y no regresan, y en esta ocasión lamentablemente le ocurrió a un joven nogalense llamado Ramón Alonso Armendáriz Ortiz, de 28 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde hace un mes.

De acuerdo con información extraoficial, la última vez que se le vio fue el 9 de noviembre de 2025, ya que ese día fue privado de la libertad mientras se encontraba en la línea fronteriza con Estados Unidos. Además, es residente de la colonia Buenos Aires. De hecho, Ramón Alonso suele ganarse la vida trabajando junto a su madre en la venta de ropa. A pesar de los múltiples esfuerzos de sus seres queridos, hasta ahora no hay resultados positivos.

Precisamente, el Colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales A.C. ha difundido en varias ocasiones su ficha de búsqueda, mientras que, junto a los familiares, continúan con la labor incansable de localizarlo. Debido a lo complejo del caso, solicitan que cualquier persona que cuente con información sobre este hombre se comunique de inmediato al número 662 341 5616 o al correo madresbuscadorasdesonora@gmail.com.

Ficha de búsqueda

Se reitera que, según la organización, su única labor es encontrar con vida a los individuos que están lejos de su hogar, pues no buscan responsables. En caso de que más adelante surjan nuevos pormenores acerca de lo ocurrido con Ramón Alonso Armendáriz Ortiz, por medio de fuentes oficiales como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora te lo daremos a conocer en TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui