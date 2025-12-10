Muere adulto mayor en condiciones extrañas cuando viajaba a bordo de su carro en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025, un hombre de la tercera edad perdió la vida mientras circulaba a bordo de su vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El lamentable suceso movilizó a los cuerpos de auxilio y a elementos policíacos; sin embargo, no se pudo hacer nada para salvar al adulto mayor y terminó por sufrir una muerte instantánea.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el hecho se registró alrededor de las 16:00 horas, cuando el hoy occiso se desplazaba hacia el cruce con la calle Dr. Eduardo Aguirre Pequeño, a unos cuantos metros del Hospital Universitario. El sujeto, de entre 70 y 75 años de edad, transitaba en vehículo Chevrolet Malibú cuando, presuntamente sufrió un ataque al corazón y perdió el control del volante.

Después de padecer los estragos del infarto, el conductor afectado se impactó contra un automóvil que se encontraba detenido frente a él. Tras ser alertados, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y, luego de una breve valoración, confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. Una vez que se confirmó el fallecimiento, policías y agentes de Tránsito Municipal acordonaron la zona con cinta amarilla.

Aunque no ha trascendido la identidad del fallecido, las autoridades indicaron que vestía pantalón de mezclilla celeste, calcetines negros y camisa negra con estampado blanco. Por su parte, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León acudieron al lugar, en donde se encargaron de realizar las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos. Finalmente, el cuerpo fue retirado hacia el anfiteatro local.

Muere automovilista en Ramos Arizpe

En otro hecho similar registrado en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, otro adulto mayor, de aproximadamente 60 años, murió supuestamente sufrió un infarto e impactar su vehículo a la altura de la colonia Quinta Manantiales, en el cruce de la calle Río Mixcoac y calzada Salto del Agua, a un costado de una tienda de conveniencia. A pesar de que recibió maniobras de RCP en la clínica 88 del IMSS, el hombre no resistió y falleció.

Fuente: Tribuna del Yaqui