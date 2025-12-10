Noche violenta en Ciudad Obregón: Intensa BALACERA causa TERROR y deja un hombre muerto

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no tiene descanso en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y una de las zonas más peligrosas de todo México. La noche de este martes 9 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como del Gobierno Federal, desplegaron un operativo en el fraccionamiento Santa Fe, luego de que se informara sobre un fuerte ataque armado. Este hecho, por desgracia, dejó a una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este martes, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la calle Ventura, casi en el cruce con Capistrano, en la zona norte de Ciudad Obregón. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego.

El homicidio ocurrió la noche de este martes en el fraccionamiento Santa Fe. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes encontraron a un hombre baleado y tirado en la vía pública. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al masculino; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo del fallecido quedó cubierto con una sábana azul, mientras que el lugar fue asegurado por corporaciones municipales, quienes restringieron el paso para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). Los agentes iniciaron la recopilación de indicios, la toma de fotografías y las primeras entrevistas que integrarán la carpeta de investigación por homicidio doloso.

A pesar de que se desplegó un operativo de búsqueda en calles aledañas, no se reportaron personas detenidas por este nuevo asesinato en Obregón. La FGJES quedó a cargo de las investigaciones correspondientes, mientras que el cuerpo del ahora occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. La identidad de la víctima se desconoce.

